Коста – Чимаеву: «Уничтожу тебя в твоем же чертовом доме, ублюдок»
Пауло Коста обратился к Хамзату Чимаеву.
«Я тренируюсь каждый день, без выходных. Посмотри на это лицо. Смотри сюда, чен-ченский гурман. Это лицо человека, который убьет тебя.
Ты ходячий труп. Я уничтожу тебя в твоем же чертовом доме, ублюдок», – сказал боец UFC Пауло Коста.
Бой между Чимаевым и Костой пройдет на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
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