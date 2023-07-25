Коста – Чимаеву: «Уничтожу тебя в твоем же чертовом доме, ублюдок»

Теги UFC MMA Пауло Коста Хамзат Чимаев контент Чимаев - Коста Бокс/MMA/UFC

Пауло Коста обратился к Хамзату Чимаеву.

«Я тренируюсь каждый день, без выходных. Посмотри на это лицо. Смотри сюда, чен-ченский гурман. Это лицо человека, который убьет тебя.

Ты ходячий труп. Я уничтожу тебя в твоем же чертовом доме, ублюдок», – сказал боец UFC Пауло Коста.

Бой между Чимаевым и Костой пройдет на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

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