Коста – Чимаеву: «Уничтожу тебя в твоем же чертовом доме, ублюдок»

Пауло Коста обратился к Хамзату Чимаеву.

«Я тренируюсь каждый день, без выходных. Посмотри на это лицо. Смотри сюда, чен-ченский гурман. Это лицо человека, который убьет тебя.

Ты ходячий труп. Я уничтожу тебя в твоем же чертовом доме, ублюдок», – сказал боец UFC Пауло Коста.

Бой между Чимаевым и Костой пройдет на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Чимаев – явный фаворит поединка с Костой по мнению букмекеров

Хамзат Чимаев: «Коста слишком много болтает. Я заставлю его плакать»