Пауло Коста: «Чимаев не хотел со мной драться. Я нокаутирую его в первом раунде»

Пауло Коста уверен в быстрой победе над Хамзатом Чимаевым.

«Все хотят увидеть этот бой, но только не Чимаев. Он изо всех сил пытался найти себе соперника в более низком весе. Леон Эдвардс, Белал Мухаммад, Камару Усман – он вызвал всех этих парней.

Это будет сумасшедший поединок, который я закончу в первом раунде. Это будет нокаут. У меня черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, но я предпочитаю классический нокаут», – заявил боец UFC Пауло Коста.

Бой между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой пройдет на UFC 294 в Абу-Даби 21 октября.

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