Гилберт Бернс посетил стадион «Эвертона».

«Спасибо за прием, парни!

Дождливая погода в Ливерпуле. Теперь я на пути к залу, где планирую хорошенько потренироваться с новым поколением бойцов – Молли Маккэнн и Пэдди Пимблеттом», – написал в соцсетях боец UFC Гилберт Бернс.

Напомним, что «Эвертон» вчера проводил домашнюю встречу с «Арсеналом» в рамках пятого тура АПЛ. Гости победили со счетом 0:1.

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