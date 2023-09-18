«Спасибо за прием!» Боец UFC Гилберт Бернс посетил стадион «Эвертона»

Теги Эвертон премьер-лига Англия UFC MMA Гилберт Бернс Пэдди Пимблетт Бокс/MMA/UFC

Гилберт Бернс посетил стадион «Эвертона».

«Спасибо за прием, парни!

Дождливая погода в Ливерпуле. Теперь я на пути к залу, где планирую хорошенько потренироваться с новым поколением бойцов – Молли Маккэнн и Пэдди Пимблеттом», – написал в соцсетях боец UFC Гилберт Бернс.

Напомним, что «Эвертон» вчера проводил домашнюю встречу с «Арсеналом» в рамках пятого тура АПЛ. Гости победили со счетом 0:1.

Гилберт Бернс – о потенциальном чемпионе UFC: «Шавкат Рахмонов очень хорош»

Гилберт Бернс вызвал Дастина Порье на поединок

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Homelender_666
Это Дастин из "Очень странных дел"?))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Kuznetsov
Надеюсь, что как преданный фанат Ливерпуля Пэдди напомнит человечку, что гуддисон посещают только слабые.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ksero444
Ответ Homelender_666
Это Дастин из "Очень странных дел"?))
тот Дастин скорее боец KFC
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Клагиш
почему
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Кочинян
Синий Дуриньо не идёт. Ему бы что-то пестрое в цветах бразильского флага, «Норвич», например?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий