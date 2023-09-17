Шевченко получила травму в бою с Грассо: «Я сломала большой палец в первом раунде»

Валентина Шевченко сломала большой палец на руке в бою с Алексой Грассо.

«В первом раунде я сломала большой палец, чувствовала это на протяжении всего поединка. Но я не могла остановиться и сказать: «Так, у меня палец сломан».

Понимаю, что фанаты пришли посмотреть на бой. Но нет сомнений, что это сказалось на мне в бою.

Но это бойцовский мир: мы выигрываем, проигрываем. Это часть нашей игры, но я рада, что полностью выложилась в октагоне. Мы показали хороший бой», – сказала первый номер наилегчайшего веса UFC Валентина Шевченко.

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