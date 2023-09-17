Шевченко не думает об уходе из спорта: «Возраст не важен, чувствую себя отлично»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Валентина Шевченко не думает о завершении карьеры.

«Этим выступлением сегодня я показала, что у меня еще много времени впереди. Не чувствую, что у меня меньше сил и мотивации.

Возраст не важен, чувствую себя отлично. Счастлива, что живу смешанными единоборствами, и они сопровождают меня на протяжении жизни.

Буду заниматься этим, пока чувствую эту мотивацию. И надеюсь, что так будет продолжаться долгое время», – сказала первый номер наилегчайшего веса UFC Валентина Шевченко.

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51%
Валентина Шевченко
Нет, победила Грассо
13%
Алекса Грассо

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2 комментария

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Александр Шарин
Ещё постучит 2-3 года по головам.
Но вообще разочаровала в этот раз. Очень болели за неё, но для человека «идущего за скальпом и возвращать своё», бой был ну такое…
+2
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+1
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Мага осторожный
Слабое выступление показала
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0
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