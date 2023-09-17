Шевченко не думает об уходе из спорта: «Возраст не важен, чувствую себя отлично»
Валентина Шевченко не думает о завершении карьеры.
«Этим выступлением сегодня я показала, что у меня еще много времени впереди. Не чувствую, что у меня меньше сил и мотивации.
Возраст не важен, чувствую себя отлично. Счастлива, что живу смешанными единоборствами, и они сопровождают меня на протяжении жизни.
Буду заниматься этим, пока чувствую эту мотивацию. И надеюсь, что так будет продолжаться долгое время», – сказала первый номер наилегчайшего веса UFC Валентина Шевченко.
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