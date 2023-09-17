Шевченко не ответила на вопрос о трилогии с Грассо: «Мне нужно сделать рентген и вылечить палец»
Валентина Шевченко не ответила на вопрос о возможной трилогии с Алексой Грассо.
«Прежде всего мне нужно вылечить палец, на следующий бой я должна выйти полностью здоровой.
Дождусь рентгена и тогда мы поймем, сколько нужно времени на восстановление. И только тогда решим, что делать дальше», – сказала первый номер наилегчайшего дивизиона UFC Валентина Шевченко.
Напомним, что в марте 2023 года Шевченко проиграла Грассо болевым приемом на челюсть и утратила титул UFC. 17 сентября состоялся реванш, закончившийся вничью.
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