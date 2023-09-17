Шевченко не ответила на вопрос о трилогии с Грассо: «Мне нужно сделать рентген и вылечить палец»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Валентина Шевченко не ответила на вопрос о возможной трилогии с Алексой Грассо.

«Прежде всего мне нужно вылечить палец, на следующий бой я должна выйти полностью здоровой.

Дождусь рентгена и тогда мы поймем, сколько нужно времени на восстановление. И только тогда решим, что делать дальше», – сказала первый номер наилегчайшего дивизиона UFC Валентина Шевченко.

Напомним, что в марте 2023 года Шевченко проиграла Грассо болевым приемом на челюсть и утратила титул UFC. 17 сентября состоялся реванш, закончившийся вничью.

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51%
Валентина Шевченко
Нет, победила Грассо
13%
Алекса Грассо

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1 комментарий

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Дмитрий Сидорин
Конъюнктурщица Валя. Ранее не плохо всё было, а в последнее время - так себе.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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