Шевченко не ответила на вопрос о трилогии с Грассо: «Мне нужно сделать рентген и вылечить палец»

Валентина Шевченко не ответила на вопрос о возможной трилогии с Алексой Грассо.

«Прежде всего мне нужно вылечить палец, на следующий бой я должна выйти полностью здоровой.

Дождусь рентгена и тогда мы поймем, сколько нужно времени на восстановление. И только тогда решим, что делать дальше», – сказала первый номер наилегчайшего дивизиона UFC Валентина Шевченко.

Напомним, что в марте 2023 года Шевченко проиграла болевым приемом на челюсть и утратила титул UFC. 17 сентября состоялся реванш, закончившийся вничью.

Шевченко засудили? Разбираем спорное решение судей и фальшивые 10-8 в финальном раунде

Шевченко снова без пояса UFC – из-за скандальный ничьей: выигрывала, но провалилась на последней минуте