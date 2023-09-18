Иван Штырков: «Не буду играть в UFC 5 за Федора Емельяненко. Не люблю драки»

Теги MMA Федор Емельяненко Иван Штырков UFC 5 Бокс/MMA/UFC

Штырков признался, что не будет играть за персонажа Емельяненко в игре UFC 5.

«Федор будет в игре UFC? У меня есть приставка, очень ее люблю, но я не играю в такие игры. Не люблю драки, поэтому Mortal Kombat и UFC мне вообще не нравятся. Не буду играть в UFC 5 за Федора Емельяненко. Но это интересно, а особенно любопытно, сколько ему за это заплатили. На каких условиях Федор разрешил использовать свою виртуальную личность.

Могу посоветовать пройти God of War: Ragnarok. Если не проходили, то берите, не пожалеете. Играли во вторую? Берите первую. Еще обязательно поиграйте в Ghost of Tsushima. А кто любит хардовые игры, поиграйте в Dark Souls, Elden Ring и обязательно Sekiro: Shadows Die Twice. У меня недавно было день рождения. Мне подарили Sony Playstation 5. Там сейчас тоже выходят бомбовые игры. Будем скоро все тестировать», – заявил боец MMA Иван Штырков.

Выход игры UFC 5 состоится 27 октября.

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2 комментария

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Дмитрий Авдеев
Поэтому сыграю лучше за Стерлинга
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уличный иуда
"Подожду пока добавят забор"
Добавил Штырков
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