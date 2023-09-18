Кирилл Сидельников: «Я больше не в составе Fedor Team. У нас был личный конфликт с Емельяненко»

Боец MMA Сидельников заявил об уходе из Fedor Team из-за конфликта с Емельяненко.

«У меня случились определенные разногласия в команде, и я больше не в составе Fedor Team. Пришлось что‑то думать и находить себя заново.

Не хочу это все выносить. Назовем это определенным опытом в жизни. Но я очень благодарен Федору за те годы, что мы вместе прошли, за все наставления, за все сделанное. Я всю жизнь буду повторять эти слова. И в будущем, если понадобится моя помощь, всегда ему помогу. Хотя я знаю, что такое никогда не случится.

Можно сказать, что был определенный, больше личный конфликт с Федором, и мы не нашли точки соприкосновения в дальнейшем. У меня нет никакой обиды, не могу сказать ничего плохого. Так бывает в жизни. Для меня это новый этап – я ушел из зоны комфорта. Образно говоря, я уехал из Старого Оскола, мне предложили другую работу.

Для меня это и горько, и больно, но это и толчок для моего будущего. Спорт спортом, а дальше семью чем‑то нужно кормить. И здесь я вижу свое развитие», — заявил боец MMA Кирилл Сидельников.

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