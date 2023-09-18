Тренер Махачева: «Оливейра мотивирован сильнее, чем когда-либо. Он полностью уничтожил Дариуша»

Тренер Махачева оценил настрой Чарльза Оливейры перед реваншем с Исламом.

«Оливейра мотивирован сильнее, чем когда-либо, потому что он скучает по поясу. Бой с Дариушем показал нам всю серьезность его настроя. Он сделал с Бенеилом то, чего мы никак не ожидали. Он просто полностью уничтожил его. Чарльз готов лучше, чем когда-либо.

Я не говорю, что в первый раз он недооценил Ислама, но все было по-другому. Я думаю, что он был слишком самоуверен. Теперь Оливейра знает, что Ислам – самый опасный парень, с которым он дрался», – заявил Хавьер Мендес.

Напомним, что Махачев и Оливейра подерутся 21 октября на UFC 294.

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