Тренер Махачева: «Оливейра мотивирован сильнее, чем когда-либо. Он полностью уничтожил Дариуша»

Теги UFC MMA Хавьер Мендес Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Тренер Махачева оценил настрой Чарльза Оливейры перед реваншем с Исламом.

«Оливейра мотивирован сильнее, чем когда-либо, потому что он скучает по поясу. Бой с Дариушем показал нам всю серьезность его настроя. Он сделал с Бенеилом то, чего мы никак не ожидали. Он просто полностью уничтожил его. Чарльз готов лучше, чем когда-либо.

Я не говорю, что в первый раз он недооценил Ислама, но все было по-другому. Я думаю, что он был слишком самоуверен. Теперь Оливейра знает, что Ислам – самый опасный парень, с которым он дрался», – заявил Хавьер Мендес.

Напомним, что Махачев и Оливейра подерутся 21 октября на UFC 294.

Махачев начинает заключительный этап лагеря к бою с Оливейрой: «Спасибо тренерам и братьям»

Махачев показал, что ест шоколад перед пробежками

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий