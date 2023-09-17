Махачев начинает заключительный этап лагеря к бою с Оливейрой: «Спасибо тренерам и братьям»

Ислам Махачев близок к завершению тренировочного лагеря перед боем с Оливейрой.

«Подошел к концу очередной этап подготовки. Спасибо моим тренерам и всем братьям за помощь на этих сборах, скоро начнем самый важный, заключительный этап», – написал в соцсетях чемпион в легком весе Ислам Махачев.

Напомним, что 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) проведет вторую защиту титула UFC в легком весе: соперником будет бывший чемпион .

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