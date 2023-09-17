Махачев начинает заключительный этап лагеря к бою с Оливейрой: «Спасибо тренерам и братьям»
Ислам Махачев близок к завершению тренировочного лагеря перед боем с Оливейрой.
«Подошел к концу очередной этап подготовки. Спасибо моим тренерам и всем братьям за помощь на этих сборах, скоро начнем самый важный, заключительный этап», – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Напомним, что 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) Ислам Махачев проведет вторую защиту титула UFC в легком весе: соперником будет бывший чемпион Чарльз Оливейра.
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