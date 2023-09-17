Махачев начинает заключительный этап лагеря к бою с Оливейрой: «Спасибо тренерам и братьям»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев близок к завершению тренировочного лагеря перед боем с Оливейрой.

«Подошел к концу очередной этап подготовки. Спасибо моим тренерам и всем братьям за помощь на этих сборах, скоро начнем самый важный, заключительный этап», – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Напомним, что 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) Ислам Махачев проведет вторую защиту титула UFC в легком весе: соперником будет бывший чемпион Чарльз Оливейра.

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3 комментария

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RomanRomanov
Ответ Перстень Уэстбрука
Если вновь победит Махачев... Какая же будет скука, может все таки Ковингтон спустится в лёгкий вес и наведёт шороху?
Пусть победит и поднимется в следующий вес , так будет хорошо )
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Ноябрьский Набат
Ответ RomanRomanov
Пусть победит и поднимется в следующий вес , так будет хорошо )
Если защитится с Оливейрой
Нужен бой с Гэйджи
А там и подняться можно
Просто 4 раза защитить будет круто, больше чем у Хабиба.
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