Махачев показал, что ест шоколад перед пробежками

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев рассказал, что ест перед пробежками.

Напомним, что чемпион UFC готовится к очередной защите титула в легком весе: в октябре 2023 года Махачев подерется с Чарльзом Оливейрой в Абу-Даби.

«У нас сейчас бег на стадионе. Но сначала «Аленка» и чай», – сказал Ислам Махачев.

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9 комментариев

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Мага осторожный
Аленка всё что угодно, но только не шоколад
+16
-4
+12
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Рустам Ахалавов
там шоколада 20 процентов в лучшем случае
+9
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Дмитрий
Ответ Мага осторожный
Аленка всё что угодно, но только не шоколад
Аленка ближе к сосискам, чем к шоколаду))
+10
-2
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zip13
Раньше Алёнка, была огонь, сейчас уже не та...
+3
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rusichi
Кому-то Аленку, а кому- то шоколад)
+2
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Всеволод Бобров
Ответ Мага осторожный
Аленка всё что угодно, но только не шоколад
а что? Вкусная шоколадка
+1
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Алексей Кожакин
миленькая какая то)
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