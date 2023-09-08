Махачев показал, что ест шоколад перед пробежками
Ислам Махачев рассказал, что ест перед пробежками.
Напомним, что чемпион UFC готовится к очередной защите титула в легком весе: в октябре 2023 года Махачев подерется с Чарльзом Оливейрой в Абу-Даби.
«У нас сейчас бег на стадионе. Но сначала «Аленка» и чай», – сказал Ислам Махачев.
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