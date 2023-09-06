Копылов – о реванше Махачева и Оливейры: «Исламу не стоит расслабляться – в этот раз ему будет сложнее»
Роман Копылов поделился ожиданиями от реванша между Махачевым и Оливейрой.
«Каждый реванш сложен для того, кто победил в первой встрече. Оливейра сделает работу над ошибками, не будет торопиться и лететь на Ислама. Как в случае с Петром Яном: я говорил, что ему будет тяжело в реванше с Алджамейном Стерлингом.
Так и получилось. Исламу не стоит расслабляться – думаю, в этот раз ему будет сложнее», – сказал средневес UFC Роман Копылов.
Поединок между Махачевым и Оливейрой состоится 21 октября в Абу-Даби.
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