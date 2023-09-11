Хабиб посетит турнир UFC 294

Хабиб Нурмагомедов приедет на турнир UFC 294, чтобы поддержать Ислама Махачева.

«В углу Хабиба, наверное, не будет. На подготовку заедет, посмотрит, подскажет. А так, чтобы не прилететь на бой – такого нет. Секундировать, все время рядом находиться не будет, а на бой приедет, да. Все поедем, поддержим», – заявил президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров.

Напомним, что турнир UFC 294 пройдет 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок Махачева и Оливейры возглавит турнир.

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