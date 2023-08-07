Камил Гаджиев: «Минеев подерется со Штырковым в ноябре по правилам кикбоксинга»

Камил Гаджиев анонсировал бой Владимира Минеева и Ивана Штыркова в ноябре.

«Штырков подерется с Минеевым по правилам кикбоксинга. Скорее всего, этот бой пройдет 17 или 18 ноября. Точная дата уже практически определена», – заявил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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