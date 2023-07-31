Штырков – о тренировках в школе Шлеменко: «Физподготовка была общая для всех. Это не нормально. Не все вывозили»

Иван Штырков высказался о конфликте с Александром Шлеменко.

«Опыт работы в школе Шлеменко? Уже давал комментарий на эту тему. У меня были первые сборы в Дагестане, и я сказал, что мне здесь подходит больше. Видимо, Александр подумал, что я пытался принизить его школу или как-то оскорбить. Ни в коем случае не хотел этого делать. Школа «Шторм» дала мне первое понятие, что такое ММА как профессиональный спорт, что в нем нужно делать и уметь.

Тренировочные схемы, процессы и подходы кому-то заходят, кому-то нет. Одним нужно, другим – нет. Тренировочный план бойца ММА должен строиться исходя из индивидуальных особенностей.

Не знаю, в чем измерялся индивидуальный подход в школе Александра Шлеменко на тот момент, когда я там был. Видимо, в индивидуальной технике каждого, который точил ее на лапах. Но физподготовка была общая для всех. Это не нормально. Была заточка на кроссфит, на гипоксию, на высокие анаэробные пороги, которые не все вывозили.

Но это не значит, что это правильно. Если команда «Шторм» вывозит эти нагрузки, для вновь прибывших ребят, не делавших кроссфит, это была функциональная смерть. Лучше вообще не делать, и будешь более функционален, чем уходить в сумасшедшие физиологические долги своего организма, который стрессует и не может восстановиться.

Вывозили, как говорил Александр, на характере. Характер либо есть, либо его нет», – заявил боец MMA Иван Штырков.

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