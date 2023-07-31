Штырков – о тренировках в школе Шлеменко: «Физподготовка была общая для всех. Это не нормально. Не все вывозили»

Теги MMA Александр Шлеменко Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков высказался о конфликте с Александром Шлеменко.

«Опыт работы в школе Шлеменко? Уже давал комментарий на эту тему. У меня были первые сборы в Дагестане, и я сказал, что мне здесь подходит больше. Видимо, Александр подумал, что я пытался принизить его школу или как-то оскорбить. Ни в коем случае не хотел этого делать. Школа «Шторм» дала мне первое понятие, что такое ММА как профессиональный спорт, что в нем нужно делать и уметь.

Тренировочные схемы, процессы и подходы кому-то заходят, кому-то нет. Одним нужно, другим – нет. Тренировочный план бойца ММА должен строиться исходя из индивидуальных особенностей.

Не знаю, в чем измерялся индивидуальный подход в школе Александра Шлеменко на тот момент, когда я там был. Видимо, в индивидуальной технике каждого, который точил ее на лапах. Но физподготовка была общая для всех. Это не нормально. Была заточка на кроссфит, на гипоксию, на высокие анаэробные пороги, которые не все вывозили.

Но это не значит, что это правильно. Если команда «Шторм» вывозит эти нагрузки, для вновь прибывших ребят, не делавших кроссфит, это была функциональная смерть. Лучше вообще не делать, и будешь более функционален, чем уходить в сумасшедшие физиологические долги своего организма, который стрессует и не может восстановиться.

Вывозили, как говорил Александр, на характере. Характер либо есть, либо его нет», – заявил боец MMA Иван Штырков.

Иван Штырков: «Мои выступления в единоборствах – это не поп-индустрия. Не надо смешивать все в одну кашу»

Александр Шлеменко: «В Америке я сделал себе и имя, и карьеру. Но я всегда любил свою страну»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
banchik1
Хочу оставить какой-нибудь комментарий про забор, и ничего в голову не приходит. Пособите, коллеги.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Санитар-волк
Можно сказать только одно: спортсменов высокого класса, в любом виде, готовят индивидуально.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий