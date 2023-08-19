Шавкат Рахмонов: «Единственный человек, с которым не хотел бы драться – Гилберт Бернс»

Теги UFC MMA Гилберт Бернс Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Шавкат Рахмонов назвал имя бойца, с которым бы не хотел встречаться в UFC.

«С Гилбертом Бернсом не хотел бы драться. Он хороший парень. Мне нравится, дружелюбный, нормальный пацан. А с остальными – без разницы. Мы именно с ним общались и решили, что бойцов хватает, с кем подраться. И только если до титула дойдем, то подеремся без проблем. У нас уговор был уже (смеется)», — сказал Рахмонов.

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