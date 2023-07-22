Пэдди Пимблетт: «Я хотел бы поучаствовать в шоу TUF с Илией Топурией. Думаю, это было бы смешно»
Пэдди Пимблетт признался, что хотел бы стать героем шоу TUF.
«Я просто жду момента, когда смогу вернуться. Где-то 12 человек позвонили мне после последнего боя, надеясь на интервью. Посмотрим, что будет дальше. Я хотел бы поучаствовать в шоу TUF с Илией Топурией. Думаю, это было бы смешно.
Я бы залез под кожу некоторым людям, понимаете, что я имею в виду?» – заявил боец UFC Пэдди Пимблетт.
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