Пэдди Пимблетт: «Я хотел бы поучаствовать в шоу TUF с Илией Топурией. Думаю, это было бы смешно»

Пэдди Пимблетт признался, что хотел бы стать героем шоу TUF.

«Я просто жду момента, когда смогу вернуться. Где-то 12 человек позвонили мне после последнего боя, надеясь на интервью. Посмотрим, что будет дальше. Я хотел бы поучаствовать в шоу TUF с Илией Топурией. Думаю, это было бы смешно.

Я бы залез под кожу некоторым людям, понимаете, что я имею в виду?» – заявил боец UFC Пэдди Пимблетт.

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