Том Аспинэлл: «Представьте, что будет, если Миочич победит Джонса. В него никто не верит»

Теги UFC MMA Джон Джонс Стипе Миочич Том Аспинэлл Бокс/MMA/UFC

Том Аспинэлл заинтригован поединком Джонса и Миочича.

«Представьте, что будет, если Миочич действительно победит Джонса. Никто не дает ему ни единого шанса», – написал в соцсетях пятый номер тяжелого веса UFC Том Аспинэлл.

Напомним, что Стипе Миочич подерется с Джоном Джонсом на турнире UFC 295, который состоится 11 ноября в Нью-Йорке (США).

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