Аспинэлл заявил, что бой с Павловичем на UFC 295 невозможен

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Сергей Павлович Том Аспинэлл UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Том Аспинэлл заявил, что хочет подраться с Сергеем Павловичем.

Российский лидер рейтинга тяжелого веса UFC будет запасным в титульном поединке Джона Джонса и Стипе Миочича, который пройдет в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 295.

Аспинэлл заявил, что заинтересован в бою против Павловича, но из-за занятости Сергея поединок невозможен в ближайшее время.

Павлович будет запасным в бою Джонса и Миочича (журналист Игорь Лазорин)

Джон Джонс: «Молодые парни вроде Аспиналла и Павловича просто великолепны»

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3 комментария

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BurBon
Для начала пусть подерется за пределами англии, с кем то из топ 5
+6
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+4
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Валерий Бутов
Может хватит в запасных сидеть, пора уже в основные переходить.
+1
0
+1
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