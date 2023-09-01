Аспинэлл заявил, что бой с Павловичем на UFC 295 невозможен
Том Аспинэлл заявил, что хочет подраться с Сергеем Павловичем.
Российский лидер рейтинга тяжелого веса UFC будет запасным в титульном поединке Джона Джонса и Стипе Миочича, который пройдет в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 295.
Аспинэлл заявил, что заинтересован в бою против Павловича, но из-за занятости Сергея поединок невозможен в ближайшее время.
Павлович будет запасным в бою Джонса и Миочича (журналист Игорь Лазорин)
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