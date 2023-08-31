Павлович будет запасным в бою Джонса и Миочича (журналист Игорь Лазорин)

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Сергей Павлович Джонс - Миочич UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович будет запасным в поединке за титул UFC в тяжелом весе.

Об этом сообщил журналист Игорь Лазорин со ссылкой на менеджера Сергея Павловича Ризвана Магомедова.

Напомним, что в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке в главном событии UFC 295 должен пройти бой за титул в тяжелом весе между действующим чемпионом Джоном Джонсом и бывшим владельцем пояса Стипе Миочичем.

Джонс стал чемпионом в марте 2023 года, вернувшись после трехлетнего простоя: в главном событии UFC 285 он за несколько минут задушил Сирила Гана.

Миочич не дрался с марта 2021 года, когда он утратил титул, проиграв нокаутов Фрэнсису Нганну.

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