Павлович будет запасным в бою Джонса и Миочича (журналист Игорь Лазорин)

Сергей Павлович будет запасным в поединке за титул UFC в тяжелом весе.

Об этом сообщил журналист Игорь Лазорин со ссылкой на менеджера Сергея Павловича Ризвана Магомедова.

Напомним, что в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке в главном событии 295 должен пройти бой за титул в тяжелом весе между действующим чемпионом и бывшим владельцем пояса .

Джонс стал чемпионом в марте 2023 года, вернувшись после трехлетнего простоя: в главном событии UFC 285 он за несколько минут задушил Сирила Гана.

Миочич не дрался с марта 2021 года, когда он утратил титул, проиграв нокаутов Фрэнсису Нганну.

Джон Джонс: «Молодые парни вроде Аспиналла и Павловича просто великолепны»

Никита Крылов: «На кого бы поставил 10 тысяч рублей в поединке Павлович – Джонс? На Джона»