Джефф Монсон: «Планирую открыть в Башкирии приют для бездомных и центр помощи уязвимым слоям населения»

Джефф Монсон заявил о планах открыть в Башкирии приют для бездомных.

«Планирую открыть приют для бездомных, где будет ежедневное питание и помощь в поиске постоянного жилья.

Еще в планах есть открытие центра помощи уязвимым слоям населения в Черниковке, где жители района смогут получить направление к врачу, найти информацию о работе, жилье, а также получить информацию о лечении наркозависимости и алкоголизма – общедоступный ресурсный центр», – заявил боец MMA и депутат Государственного собрания Башкортостана Джефф Монсон.

Менеджер Емельяненко: «Поучаствовать в прощальном поединке Монсона было бы здорово. Жаль, что Джефф уйдет на поражении»

Олег Тактаров: «Я жалел Монсона. Старался его тыкать прямыми. Как-то не по себе бить российского депутата»

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