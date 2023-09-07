Поединок между Монсоном и Тактаровым могут перенести

Теги Олег Тактаров MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Поединок Джеффа Монсона и Олега Тактарова по правилам ММА может быть перенесен.

Ранее сообщалось, что бойцы подерутся 29 сентября на турнире промоушена Top Fight.

«Дата еще не подтверждена. Возможно, бой состоится в другой период», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

Олег Тактаров: «Я жалел Монсона. Старался его тыкать прямыми. Как-то не по себе бить российского депутата»

Джефф Монсон: «Был бы очень горд, если бы меня выдвинули на пост президента Союза ММА России»

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1 комментарий

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Игорь Пичугин
Ну вот блин, бой года на грани срыва.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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