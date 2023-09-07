Поединок между Монсоном и Тактаровым могут перенести

Поединок Джеффа Монсона и Олега Тактарова по правилам ММА может быть перенесен.

Ранее сообщалось, что бойцы подерутся 29 сентября на турнире промоушена Top Fight.

«Дата еще не подтверждена. Возможно, бой состоится в другой период», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

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