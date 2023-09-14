Владимир Хрюнов: «Прощальный бой Монсона пройдет в конце ноября. Есть варианты с Тактаровым и Емельяненко»

Теги Владимир Хрюнов Александр Емельяненко Олег Тактаров MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов сообщил, что прощальный бой Джеффа Монсона состоится в ноябре.

«Мы запланировали прощальный бой Джеффа Монсона в Уфе в конце ноября по правилам ММА. Есть варианты с Олегом Тактаровым и Александром Емельяненко. Монсон заслужил прощальный бой.

Если он пройдет в Уфе, будет великолепно. Для республики это будет резонансное спортивное событие. Думаю, что руководство нас поддержит, потому что мы уже обсуждали эту идею и решили вернуться к ней после выборов», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

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4 комментария

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Sobachkin
Какое фрик шоу. Американец с отбитой головой, без образования, депутат Единой России выступает на ринге на потеху зрителям.... это покруче медведей на ярмарках в царской России
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Гекдениз Кардениз
Монсон будет биться в инвалидном кресле
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Андрей Карцев
Оставьте уже дедов в покое.
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Гекдениз Кардениз
Ответ Sobachkin
Какое фрик шоу. Американец с отбитой головой, без образования, депутат Единой России выступает на ринге на потеху зрителям.... это покруче медведей на ярмарках в царской России
биться против алкоголика со стажем принявшего ислам
0
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