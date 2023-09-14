Владимир Хрюнов: «Прощальный бой Монсона пройдет в конце ноября. Есть варианты с Тактаровым и Емельяненко»
Владимир Хрюнов сообщил, что прощальный бой Джеффа Монсона состоится в ноябре.
«Мы запланировали прощальный бой Джеффа Монсона в Уфе в конце ноября по правилам ММА. Есть варианты с Олегом Тактаровым и Александром Емельяненко. Монсон заслужил прощальный бой.
Если он пройдет в Уфе, будет великолепно. Для республики это будет резонансное спортивное событие. Думаю, что руководство нас поддержит, потому что мы уже обсуждали эту идею и решили вернуться к ней после выборов», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.
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