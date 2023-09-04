Олег Тактаров: «Я жалел Монсона. Старался его тыкать прямыми. Как-то не по себе бить российского депутата»

Теги Олег Тактаров MMA Джефф Монсон бокс Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров признался, что жалел Джеффа Монсона.

«Бой с Джеффом Монсоном немного стряхнул с меня плесень. Началось движение. Может, так совпало. Нашлось финансирование на фильмы, сценарии для которых уже давно написаны.

Кто из нас больше жалел соперника? Конечно, я его. У него один глаз, по-моему, почти не видит. То, что сбоку летит, он пропускает. Он столько боев и ударов перенес, поэтому расслоение сетчатки случилось. Я старался его тыкать прямыми.

Первые два джеба долетели, и мне стало как-то не по себе бить российского депутата. А во втором раунде, когда у меня левая нога перестала двигаться, смотрю – он попер. Я ему правый бросил. И так в лицо заехал, что даже обе руки я вскинул и говорю: «Извини, извини», – заявил экс-боец UFC Олег Тактаров.

Александр Емельяненко: «Тактарову осталось только болтать. Вообще ничего не показал в поединке c Монсоном»

Официально: Монсон и Тактаров подерутся 29 сентября по правилам MMA

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8 комментариев

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Predator№7
Как раз депутатов и нужно бить))
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DrDro
Для чего и кого вообще нужна эта показуха?
Понимаю если Тайсон выходит, даже в 60 это легенда и многим он интересен.
Но полуслепой депутат-анархист-коммунист-единорос и амбассадор Охоты?
+13
-2
+11
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Алексей Иванов
Монсон лучше был. Бред
+4
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Дмитрий Медведев
Ответ DrDro
Для чего и кого вообще нужна эта показуха? Понимаю если Тайсон выходит, даже в 60 это легенда и многим он интересен. Но полуслепой депутат-анархист-коммунист-единорос и амбассадор Охоты?
Они оба амбассадоры Охоты. Может за звание неоспоримого амбассадора и дрались?
+3
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nmnackjbxkasbk
странное у человека представление о гуманизме.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Другое дело, если бы был обычным гражданином
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S-tolm
Олежа так жалел Монсона, что полез в борьбу и не давал заслуженному депутату боксировать!😂 Инициатор борцовской схватки был и него тактаров.
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Tommy Addams
Охота сильно в голову ударило
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