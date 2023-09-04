Олег Тактаров: «Я жалел Монсона. Старался его тыкать прямыми. Как-то не по себе бить российского депутата»

Олег Тактаров признался, что жалел Джеффа Монсона.

«Бой с Джеффом Монсоном немного стряхнул с меня плесень. Началось движение. Может, так совпало. Нашлось финансирование на фильмы, сценарии для которых уже давно написаны.

Кто из нас больше жалел соперника? Конечно, я его. У него один глаз, по-моему, почти не видит. То, что сбоку летит, он пропускает. Он столько боев и ударов перенес, поэтому расслоение сетчатки случилось. Я старался его тыкать прямыми.

Первые два джеба долетели, и мне стало как-то не по себе бить российского депутата. А во втором раунде, когда у меня левая нога перестала двигаться, смотрю – он попер. Я ему правый бросил. И так в лицо заехал, что даже обе руки я вскинул и говорю: «Извини, извини», – заявил экс-боец UFC Олег Тактаров.

Александр Емельяненко: «Тактарову осталось только болтать. Вообще ничего не показал в поединке c Монсоном»

Официально: Монсон и Тактаров подерутся 29 сентября по правилам MMA