Монсон – о Хабибе: «Он мог стать лучшим бойцом в истории»

Теги UFC MMA Джефф Монсон Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон считает, что Хабиб Нурмагомедов мог стать лучшим бойцом в истории.

«Я не думаю, что сейчас кто-то может в нем сомневаться. Он стал только лучше в конце карьеры. Как видите, в последних 5-6 боях он боролся только с сильными бойцами и легко доминировал над ними.

Я думаю, он мог бы быть лучшим за все время. Я сомневаюсь, что кто-то мог бы быть как он, с таким же количеством навыков, силы и удачи», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

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5 комментариев

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SGambler
Понятно что мог бы, у него был очень подходящий, удачный и безопасный стиль, плюс хороший держак, чтоб доминировать достаточно долго. Но он был в тупике, он уже больше не мог влезать в легкий вес, на последнем взвешивании это уже всем стало понятно, а в подняться в полусредний он не мог. Представьте если бы он поднялся и стал чемпионом + еще несколько раз защитил, не имея проблем со сгонкой, он бы стал величайшим, сместив и Джонса, и Сен-Пьера, и Сильву, и Федора. Но почему-то он не захотел принять этот большой вызов для себя, предпочел уйти. И остался просто лучшим бойцом только легкого веса, с 3 защитами титула.
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AshAsh
забитая татухами оплачиваемая туша внимательно изучила отношение к Хабибу в РФ и выдала публике желаемое
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Stannis_Baratheon
Ответ Dmitry Shaolin
Не мог.
конечно не мог, Димка Шаолинь то лучше всех разбирается в смешанных единоборствах.
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