Монсон – о Хабибе: «Он мог стать лучшим бойцом в истории»

Джефф Монсон считает, что Хабиб Нурмагомедов мог стать лучшим бойцом в истории.

«Я не думаю, что сейчас кто-то может в нем сомневаться. Он стал только лучше в конце карьеры. Как видите, в последних 5-6 боях он боролся только с сильными бойцами и легко доминировал над ними.

Я думаю, он мог бы быть лучшим за все время. Я сомневаюсь, что кто-то мог бы быть как он, с таким же количеством навыков, силы и удачи», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

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