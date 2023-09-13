Судью Годдарда обвинили в ранней остановке боя О’Мэлли и Стерлинга: Алджамейн защитил рефери

Алджамейн Стерлинг не стал обвинять судью в проигрыше Шону О’Мэлли.

Пользователь соцсетей написал, что судья Марк Годдард не остановил бой и после нокдауна, в котором Исраэль пропустил 26 ударов. Также Годдард судил поединок О’Мэлли и Стерлинга, который закончился после нокдауна и нескольких ударов на добивании.

«Понимаю, о чем вы. Я пообщался с Годдардом в Сиднее после турнира. Он открыт для диалога, и очень уважаю Марка.

К сожалению, что сделано, то сделано. Я обязательно вернусь!» – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

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