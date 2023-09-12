Стрикленд вошел в топ-10 рейтинга P4P, Адесанья потерял четыре позиции

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Исраэль Адесанья Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд дебютировал в мужском рейтинге P4P UFC.

Новый чемпион в среднем весе занял восьмое место в списке лучших бойцов организации. Исраэль Адесанья потерял сразу четыре позиции и опустился на девятое место.

Шон О’Мэлли поднялся на одну строчку – теперь он занимает седьмое место. На пятой позиции оказался Чарльз Оливейра.

Лидером рейтинга остался чемпион в тяжелом весе Джон Джонс.

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1 комментарий

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Aztec13
Очень рано он в этом рейтинге оказался, я бы сказал, что даже не заслуженно. Кого он побеждал из топов, кроме Адесаньи? Никого! Очень слабая оппозиция у него была. Были в его карьере, конечно, Усман, Канноньер и Алекс Перейра, но всем проиграл. Так что его нахождение в данном рейтинге под огромным вопросом.
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