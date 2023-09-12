Стрикленд вошел в топ-10 рейтинга P4P, Адесанья потерял четыре позиции
Шон Стрикленд дебютировал в мужском рейтинге P4P UFC.
Новый чемпион в среднем весе занял восьмое место в списке лучших бойцов организации. Исраэль Адесанья потерял сразу четыре позиции и опустился на девятое место.
Шон О’Мэлли поднялся на одну строчку – теперь он занимает седьмое место. На пятой позиции оказался Чарльз Оливейра.
Лидером рейтинга остался чемпион в тяжелом весе Джон Джонс.
Чемпионство Стрикленда – торжество безумия. Наслаждайтесь!
Стрикленд – об Адесанье: «В какой-то момент подумал, что дерусь с любителем»
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