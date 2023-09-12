Стрикленд вошел в топ-10 рейтинга P4P, Адесанья потерял четыре позиции

Шон Стрикленд дебютировал в мужском рейтинге P4P UFC.

Новый чемпион в среднем весе занял восьмое место в списке лучших бойцов организации. потерял сразу четыре позиции и опустился на девятое место.

Шон О’Мэлли поднялся на одну строчку – теперь он занимает седьмое место. На пятой позиции оказался .

Лидером рейтинга остался чемпион в тяжелом весе .

Чемпионство Стрикленда – торжество безумия. Наслаждайтесь!

Стрикленд – об Адесанье: «В какой-то момент подумал, что дерусь с любителем»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS