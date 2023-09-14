Роберт Уиттакер: «Будет глупо давать Адесанье реванш»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Роберт Уиттакер заявил, что Адесанья не заслуживает реванш со Стриклендом.

«Давайте не будем говорить о справедливости. Я думаю, что будет глупо давать Иззи реванш. Для него это не первое поражение в статусе чемпиона. Технически, он даже не смог защитить пояс.

Проиграл Алексу Перейре, вернул титул, а потом снова его потерял. Вы собираетесь давать ему реванши после каждого поражения? Расслабьтесь, такова игра», – сказал средневес UFC Роберт Уиттакер.

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1 комментарий

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Его Величество Златан
иззи конечно трусливо выступил, особенно в последнем раунде, почти забег устроил 😄
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