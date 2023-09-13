Уайт опроверг свои слова о незамедлительном реванше между Стриклендом и Адесаньей: «Я никогда не говорил такого дерьма»

Дана Уайт рассказал о следующем титульном поединке в среднем весе UFC.

«Думаю, если вы вспомните, что я говорил в ту ночь о реванше, то все поймете. Меня спросили о незамедлительном реванше – мне нравится эта идея.

Я не говорил того тупого дерьма, которое было написано на тех чертовых сайтах. Ни разу не сказал, что мы проведем матч-реванш. Я говорил, что мы посмотрим, что из этого выйдет», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что в главном событии UFC 293 победил Исраэля Адесанью и стал чемпионом в среднем весе.

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