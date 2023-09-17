Конор – о бое Грассо и Шевченко: «Лучший в истории женских ММА, невероятно!»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор назвал невероятный реванш Грассо и Шевченко.

«Абсолютно потрясающий бой! Лучший в истории женских ММА. И все закончилось вничью, вау! Грассо и Шевченко – молодцы! Невероятно!», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

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