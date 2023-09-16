Вячеслав Василевский: «У Карвальо в голове был только чек и финансовая выгода. Он даже не старался выиграть у Минеева»

Теги MMA Вячеслав Василевский Владимир Минеев Рафаэль Карвальо Бокс/MMA/UFC

Василевский уверен, что Карвальо в бою с Минеевым интересовали только деньги.

«Я не видел бой Минеева целиком, но оценил, как он хорошо попал сопернику на сайдстепе. Еще до боя я не видел больших шансов у Карвальо. Во-первых, он уже давно не на плаву, во-вторых, он был чемпионом Bellator по MMA, а тут кикбоксинг, где все другое. Вопрос был только, как выиграет Минеев. Карвальо мог бы проиграть по очкам, но случился нокаут. Все предсказуемо.

Я думаю, что бразилец уже приезжая в Россию ничем не горел. У него в голове был только чек и финансовая выгода. Многие бывшие топовые бойцы приезжают на такие турниры только из-за денег. О каком блеске в глазах и мотивации тут говорить. Ему нет дела до результата. Он даже особо не старался выиграть», – заявил боец MMA Вячеслав Василевский.

Напомним, что Минеев нокаутировал экс-чемпиона Bellator Карвальо во втором раунде турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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1 комментарий

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Andrey Ivanov
Когда шлеменко уйдет в депутаты и перестанет высказывать мнение по любому поводу и раздать интервью лютикову,его знамя поднимет Василевский🤣
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