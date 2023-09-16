Владимир Минеев: «У меня специальная военная операция. Завтра нужно вернуться в расположение»

Теги MMA Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев рассказал о своих планах после победы над Рафаэлем Карвальо.

«Мои следующие два месяца? Они будут выглядеть как у рядового. Как у военнослужащего. У меня специальная военная операция. Завтра мне нужно вернуться в расположение. Сейчас заканчиваю и поеду.

Успел ли повидаться с женой и дочерью? А где? Дочке два месяца всего. Нет, не видел» – признался боец MMA Владимир Минеев.

Напомним, что Минеев вчера нокаутировал во втором раунде Рафаэля Карвальо. Бой прошел в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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6 комментариев

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Сергей Орлов
Этот анекдот растянулся слишком надолго)
+7
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+7
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Игорь Пичугин
Поскорей, без тебя там туговато.
+3
0
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RomanRomanov
Это издевательство реально над тем кто там реально воюет , гибнет и получает тяжелые ранения . Год назад кого мобилизовали , даже в отпуск не попали , их жены просят о ротации , а им сказали , что все останутся до конца СВО . А мистер ЦУМ и баллотироваться успевает и выступать на соревнованиях , и готовиться к ним . И как настоящий депутат кричит о том что он обычный рядовой солдат , надеюсь Володь ты почувствуешь хотя бы 50% того что чувствует как ты говоришь рядовой солдат там !
+3
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Заборостроитель
Специальное пленарное заседание
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anshinckarenko@yandex.ru
Я так понял он возвращается в квартиру в Мытищах?
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Мага осторожный
Завтра вернусь в расположение ЦУМа, там начинаются скидки, как раз деньжат немного срубил....
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