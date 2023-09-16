Владимир Минеев: «У меня специальная военная операция. Завтра нужно вернуться в расположение»
Владимир Минеев рассказал о своих планах после победы над Рафаэлем Карвальо.
«Мои следующие два месяца? Они будут выглядеть как у рядового. Как у военнослужащего. У меня специальная военная операция. Завтра мне нужно вернуться в расположение. Сейчас заканчиваю и поеду.
Успел ли повидаться с женой и дочерью? А где? Дочке два месяца всего. Нет, не видел» – признался боец MMA Владимир Минеев.
Напомним, что Минеев вчера нокаутировал во втором раунде Рафаэля Карвальо. Бой прошел в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
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