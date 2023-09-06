Копылов – о поражениях на старте карьеры в UFC: «Они привели меня туда, где я должен быть»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роман Копылов Бокс/MMA/UFC

Роман Копылов признался, что благодарен двум поражениям на старте карьеры в UFC.

«Все к лучшему. Те проигрыши привели туда, где я должен быть. И к тому тренеру. Все устраивает: спарринг-партнеры, атмосфера в зале, отношения, климат, условия – все располагает к работе, ничего не отвлекает.

Даже благодарен, что начал не совсем хорошо. Зато потом попал в нужное место – дай бог продолжим побеждать», – сказал средневес UFC Роман Копылов.

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