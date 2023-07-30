«Хочу подраться с гангстером». Копылов бросил вызов Стриклэнду
Роман Копылов бросил вызов Шону Стриклэнду.
«Благодарю лигу, Дану Уайта за доверие. Я бы хотел подраться с гангстером нашего веса – это Шон Стриклэнд.
Если организации будет интересен этот бой, я бы с удовольствием разделил с ним клетку», – сказал средневес UFC Роман Копылов.
На UFC 291 Копылов нокаутировал Клаудио Рибейро во втором раунде.
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