«Хочу подраться с гангстером». Копылов бросил вызов Стриклэнду

Роман Копылов бросил вызов Шону Стриклэнду.

«Благодарю лигу, за доверие. Я бы хотел подраться с гангстером нашего веса – это .

Если организации будет интересен этот бой, я бы с удовольствием разделил с ним клетку», – сказал средневес UFC Роман Копылов.

На UFC 291 Копылов нокаутировал Клаудио Рибейро во втором раунде.

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