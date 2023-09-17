Менеджер Копылова: «У Романа нет травм, он готов выступить еще раз в 2023 году»
Роман Копылов может провести еще один бой в 2023 году.
«Относительно следующего боя Романа… Мы уже поговорили с ним. Да, пока естественно нет конкретики, но у Ромы нет травм, и до конца года он готов выступить.
То есть начиная с турнира 16 декабря и позднее. То есть присутствует шанс попасть в PPV-кард. А это уже очень серьезно. И думаю, что Копылов этого заслуживает», – сказал менеджер Романа Копылова Александр Скаредин.
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