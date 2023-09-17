Копылов объяснил слова «Махачкала – сила» после победы над Фремдом: «А что такого? Это же Россия, не заграница»

Роман Копылов пояснил, почему сказал «Махачкала – сила» после победы над Фремдом.

«А что в этих словах такого? Потому что там ребята сильные, знаете. Там и бьют и борют, и мне комфортно там очень, меня там тепло принимают, отличные тренеры.

Такая братская обстановка в зале. Почему не сила? У нас сколько чемпионов из Махачкалы? Ислам, . Я не отделяю, Махачкала – это же тоже Россия, это не заграница.

Там сильные ребята, которым я очень благодарен, которые создают мне проблемы в зале, что я такие хорошие бои показывал», – сказал средневес UFC Роман Копылов.

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