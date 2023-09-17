Гаджиев – о получении Джонсом и Монсоном российских паспортов: «Большинству на это плевать, это делается для налогов»

Камил Гаджиев безразличен к получению иностранными спортсменами паспортов РФ.

«Меня в информационном пространстве недавно критиковали, хотя я сказал в принципе необидные слова.

У меня спросили: Монсон хочет стать президентом Союза ММА… Я ответил, что им не может быть тот, кто плохо говорит на русском языке.

Я считаю, что Джеффу не стоит на это обижаться. Тут просто констатация факта. Про него никто плохо не сказал.

Но у меня такие вещи вызывают легкую улыбку. , Кевин Джонсон, – они же не становились россиянами, когда были на пике славы.

Но им уже очень много лет, и они взяли российский паспорт. А самим россиянам в принципе все равно, является ли Монсон нашим соотечественником или нет.

Ну, хорошо, пусть они будут россиянами. Просто у меня по этому поводу нет никакой эйфории. Мне вообще плевать, как я думаю, и большинству.

То же самое и с хоккеистами. Мы же понимаем, что тот же Бреннан Менелл из «Динамо» взял российский паспорт, чтобы вписаться в лимит на легионеров. И для того, чтобы платить налоги в России, а они у нас меньше, чем в Америке.

Я критиковать этих людей не буду. Рад, что россиян становится больше. Но делать это для себя новостью не стал бы. Ну, они как будто россияне. Ну, хорошо», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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