Гаджиев – о слухах про обращение Емельяненко в ислам: «Очень рад, если это так, но не потому что я сам мусульманин»

Теги Александр Емельяненко AMC Fight Nights Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев отреагировал на возможное принятие Александром Емельяненко ислама.

«Если Саня принял ислам, слух прошел такой, то очень рад за него. Не потому, что я мусульманин сам, нет.

Я бы порадовался за него, если бы мне сказали, что он буддизм принял. Или уверовал, стал более православным, чем был.

Я имею в виду, то что это означает, что Саня с Богом. Саня, значит, он многие вещи не будет себе позволять: алкоголь и так далее. Поменяется его образ жизни. Это самое главное.

Ему, в принципе, для того чтобы быть счастливым, больше ничего не надо. У человека и жена есть, и имя. Просто не бухать, нормально двигаться, все.

Тогда можно говорить, что он в каком-то направлении будет развиваться. А пока вопрос только: пьет он или не пьет», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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1 комментарий

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fan_stepan
Камил считает себя мусульманином? Он делает намазы каждый день? Врядли
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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