Гаджиев – о борьбе Емельяненко с алкоголизмом: «Потом он опять сорвется»

Теги Александр Емельяненко AMC Fight Nights Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев не верит в успех Александра Емельяненко в борьбе с алкоголизмом.

«Верю ли я, что Александр Емельяненко в полном смысле этого слова вернется к нормальному, здоровому образу жизни? Нет, не верю.

Как-то мне кажется, что все. Сейчас на время – да. Но потом опять сорвется, такое у меня ощущение», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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