Гаджиев – о бое Минеева и Карвальо: «Думаю, Владимир нокаутирует Рафаэля, но он может устать из-за простоя и веса»
Камил Гаджиев считает, что Владимир Минеев может проиграть Рафаэлю Карвальо.
«Ну проиграет и проиграет, он от этого не станет человеком, за которого будут меньше болеть. Он уже один раз Фалькао проиграл. Ну и что? В нем все разочаровались? Да нет, конечно.
Владимир устать может. Просто устать. Потому что давно не дрался, вес. Но в целом, думаю, что Вовчик за счет класса нокаутирует Карвальо раунде в третьем», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
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