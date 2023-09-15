Гаджиев – о бое Минеева и Карвальо: «Думаю, Владимир нокаутирует Рафаэля, но он может устать из-за простоя и веса»

Камил Гаджиев считает, что Владимир Минеев может проиграть Рафаэлю Карвальо.

«Ну проиграет и проиграет, он от этого не станет человеком, за которого будут меньше болеть. Он уже один раз проиграл. Ну и что? В нем все разочаровались? Да нет, конечно.

устать может. Просто устать. Потому что давно не дрался, вес. Но в целом, думаю, что Вовчик за счет класса нокаутирует Карвальо раунде в третьем», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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