Шевченко – о 10-8 в пятом раунде: «Это совершенно несправедливо»

Валентина Шевченко раскритиковала судейство в бою с Алексой Грассо.

«Думаю, я забрала три раунда, а она, возможно, взяла два. Чувствую, что 10-8 в пятом раунде – совершенно несправедливо. Возможно, в первом раунде были запрещенные удары коленом. К сожалению, с этим ничего не сделать», – сказала первый номер наилегчайшего веса UFC Валентина Шевченко.

Напомним, что судья Майк Белл отдал пятый раунд со счетом 10-8, из-за чего бой был признан ничейным. Если бы он отдал раунд Грассо 10-9, итоговый счет был бы 48-47 в пользу Шевченко.

Шевченко – о ничьей в бою с Грассо: «Кажется, судьи чувствовали давление из-за Дня независимости Мексики. В честном бою я бы победила»

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