Шевченко – о 10-8 в пятом раунде: «Это совершенно несправедливо»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Валентина Шевченко раскритиковала судейство в бою с Алексой Грассо.

«Думаю, я забрала три раунда, а она, возможно, взяла два. Чувствую, что 10-8 в пятом раунде – совершенно несправедливо. Возможно, в первом раунде были запрещенные удары коленом. К сожалению, с этим ничего не сделать», – сказала первый номер наилегчайшего веса UFC Валентина Шевченко.

Напомним, что судья Майк Белл отдал пятый раунд Алексе Грассо со счетом 10-8, из-за чего бой был признан ничейным. Если бы он отдал раунд Грассо 10-9, итоговый счет был бы 48-47 в пользу Шевченко.

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3 комментария

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Galat
Справедливо было бы дать 10-8 в том раунде, где Валя улетела в нокдаун.
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AshAsh
закончились левые домохозяйки в наилегчайшем и Валя споткнулась о первого более-менее профессионала, вот и весь уровень Вали "молодец среди овец .."
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