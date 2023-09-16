Кормье – о Шевченко: «Валя выглядит опустошенной перед реваншем с Грассо»

Кормье сомневается в настрое Шевченко перед реваншем с Грассо.

«Насколько бы Шевченко не была сильной, но перед первым поединком с Грассо она выглядела взволнованной и напряженной, а теперь ей нужно победить, чтобы вернуть свой пояс и доказать правоту.

Заявления Валентины, как по мне, выглядят не очень характерными для нее. Она никогда раньше не говорила, что побьет кого-то и тому подобное. Но, возможно, я ошибаюсь.

Валентина потеряла не только чемпионский пояс. Вспомните ее поединок с Тайлой Сантос. Она победила, но не доминировала, как это было раньше. Возможно, что Шевченко расстроена своим образом в глазах публики. Валя выглядит опустошенной, а вот Грассо, наоборот, сильная и уверенная в себе», – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Напомним, что реванш Шевченко и Грассо возглавит турнир UFC Noche, который состоится ночью в Лас-Вегасе.

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