Грассо – о третьем бое с Шевченко: «Пока не знаю»

Алекса Грассо высказалась о возможном третьем бое против Валентины Шевченко.

«Я нанесла серьезный урон и победила, мои удары были более тяжелыми. Побиться еще раз с Шевченко? Пока не знаю. Нужно пообщаться с тренерами и менеджером. Посмотрим», – сказала чемпионка UFC Алекса Грассо.

Титульный бой между и Алексой Грассо завершился вничью. Грассо сохранила пояс. В их первом бою она победила удушающим приемом.

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