Грассо – о третьем бое с Шевченко: «Пока не знаю»

Теги UFC MMA Валентина Шевченко UFC Fight Night Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Алекса Грассо высказалась о возможном третьем бое против Валентины Шевченко.

«Я нанесла серьезный урон и победила, мои удары были более тяжелыми. Побиться еще раз с Шевченко? Пока не знаю. Нужно пообщаться с тренерами и менеджером. Посмотрим», – сказала чемпионка UFC Алекса Грассо.

Титульный бой между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо завершился вничью. Грассо сохранила пояс. В их первом бою она победила удушающим приемом.

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2 комментария

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Али Хасмамедов
Знаю что не популярное мнение на спортсе, но по мне ничья или даже победа Грассо достаточно адекватные исходы. Ни о каком «воровстве» на мой взгляд речи идти не должно. Если бы не ошибка в конце то конечно другой бы был разговор, а так последние два «чемпионских» раунда за грассо плюс она как действующий чемпион имеет так сказать привилегии при решении так что по мне все норм с судейством сегодня)
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