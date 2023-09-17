Судейские записки боя Шевченко – Грассо на UFC Noche. Судья Белл отдал Грассо пятый раунд 10-8
На UFC Noche состоялся титульный бой в наилегчайшем женском весе между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко. Поединок завершился вничью, а Грассо сохранила пояс.
Два из трех судей отдали Шевченко первый, третий и четвертый раунды. При этом Майк Белл отдал Грассо пятый раунд со счетом 10-8 и выставил общую ничью.
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Такое ощущение, что 3 и 4 раунды местами перепутал