Судейские записки боя Шевченко – Грассо на UFC Noche. Судья Белл отдал Грассо пятый раунд 10-8

Теги UFC MMA Валентина Шевченко UFC Fight Night Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

На UFC Noche состоялся титульный бой в наилегчайшем женском весе между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко. Поединок завершился вничью, а Грассо сохранила пояс.

Два из трех судей отдали Шевченко первый, третий и четвертый раунды. При этом Майк Белл отдал Грассо пятый раунд со счетом 10-8 и выставил общую ничью.

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13 комментариев

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Местами град
Белл просто выравнивал уже бой, вот и лепил 10-8
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Dart_Yoda
10:8 бред конечно, но, как по мне, 4-й Шевченко едва ли забрала. Колени пропустила сокрушительные, а в партере нифига не сделала. Хороший бой, 3:2 в ту или иную сторону справедливо, но 47:47 - маразм.
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Pronger
Белл на ничейку зарядил?)
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Aztec13
Судья Белл какой-то другой бой смотрел
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armageddon123456
Да 10-8 это ерунда конечно. Но и Вале 4 раунд я бы не отдавал. Железно за Грассо
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Дмитрий Коломейцев
Надо ему запретить судить уже, старый хрыч с альцгеймером.
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dreamstep
Ответ silentK
Сначала тоже так подумал, но ведь ЮФС выгоднее иметь Валентину чемпионкой
Почему выгоднее Валентину? Грассо мексиканка, полюбому привлекает интерес мексов.
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silentK
Майк Белл какой-то наркоман
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silentK
Камино тоже странный.
Такое ощущение, что 3 и 4 раунды местами перепутал
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Аривидерчи
Равный бой, с небольшим перевесом Шевченко,еслиб не ошибка за минуту до конца боя, спокойно перевела и контролировала в партере, а вместо этого сама оказалась снизу и напропускала ударов.
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