Шевченко – о ничьей в бою с Грассо: «Кажется, судьи чувствовали давление из-за Дня независимости Мексики. В честном бою я бы победила»

Валентина Шевченко раскритиковала судей в бою против Алексы Грассо на UFC Noche.

«Думаю, счет 3-2 в мою пользу. Но судьи, кажется, чувствовали давление из-за Дня независимости Мексики, поэтому отдали еще один раунд мексиканке. Ожидала битву – это и получила. Мы устроили войну. Думаю, в честном бою я бы победила», – сказала экс-чемпионка UFC Валентина Шевченко.

Титульный бой между Шевченко и завершился вничью. Грассо сохранила пояс. В их первом бою она победила удушающим приемом.

Стала жертвой вооруженного ограбления, снималась в Голливуде, переехала в Перу – жизнь русской экс-чемпионки UFC

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS