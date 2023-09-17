Шевченко – о ничьей в бою с Грассо: «Кажется, судьи чувствовали давление из-за Дня независимости Мексики. В честном бою я бы победила»
Валентина Шевченко раскритиковала судей в бою против Алексы Грассо на UFC Noche.
«Думаю, счет 3-2 в мою пользу. Но судьи, кажется, чувствовали давление из-за Дня независимости Мексики, поэтому отдали еще один раунд мексиканке. Ожидала битву – это и получила. Мы устроили войну. Думаю, в честном бою я бы победила», – сказала экс-чемпионка UFC Валентина Шевченко.
Титульный бой между Шевченко и Алексой Грассо завершился вничью. Грассо сохранила пояс. В их первом бою она победила удушающим приемом.
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Шевченко, надо бы получше готовится, явной победы тут не было