UFC Noche: Грассо против Шевченко

В ночь на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Noche, в главном событии которого за пояс в наилегчайшем весе подерутся Алекса Грассо и Валентина Шевченко.

В марте Грассо победила Шевченко удушающим приемом в четвертом раунде, завоевав чемпионский пояс в наилегчайшей весовой категории.

Кард турнира.

Алекса Грассо (16-3) – Валентина Шевченко (23-4);

Кевин Холланд (25-9) – Джек Делла Маддалена (14-2);

Рауль Росас (7-1) – Терренс Митчелл (15-3);

Дэниел Зеллхубер (13-1) – Христос Гиагос (20-10);

Фернандо Падилья (15-4) – Кайл Нельсон (14-5-1);

Роман Копылов (10-2) – Джош Фремд (11-4).

Прямую трансляцию турнира проведет телеканал «Матч ТВ». Начало основного карда не ранее 05:00 по московскому времени.

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