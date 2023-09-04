Бой Шевченко – Грассо 2 на UFC Fight Night 227, подробности, где смотреть, во сколько начало

Теги UFC MMA Валентина Шевченко UFC Fight Night Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

В ночь на 17 сентября в Парадайзе (США) на турнире UFC Fight Night 227 в главном событии пройдет бой в наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко.

В марте-2023 Грассо победила Шевченко в четвертом раунде удушающим и завоевала пояс. Тогда Шевченко прервала серию из девяти побед.

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