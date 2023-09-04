Бой Шевченко – Грассо 2 на UFC Fight Night 227, подробности, где смотреть, во сколько начало

В ночь на 17 сентября в Парадайзе (США) на турнире UFC Fight Night 227 в главном событии пройдет бой в наилегчайшем весе между и .

В марте-2023 Грассо победила Шевченко в четвертом раунде удушающим и завоевала пояс. Тогда Шевченко прервала серию из девяти побед.

Первое поражение Валентины Шевченко в UFC за четыре года – крах доминации после семи защит подряд

Стала жертвой вооруженного ограбления, снималась в Голливуде, переехала в Перу – жизнь русской экс-чемпионки UFC