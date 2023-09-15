Взвешивание UFC Noche: Грассо и Шевченко показали одинаковый вес

Теги UFC MMA Валентина Шевченко Кевин Холланд Рауль Росас-младший Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

В ночь на 17 сентября в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Noche, в главном событии которого на кону будет стоять титул в наилегчайшем весе между Алексой Грассой и Валентиной Шевченко.

За сутки до турнира прошла традиционная процедура взвешивания:

  • Алекса Грассо (56,47 кг) против Валентины Шевченко (56,47 кг);
  • Кевин Холланд против Джека Деллы Маддалены;
  • Рауль Росас против Терренса Митчелла;
  • Дэниел Зеллхубер против Христоса Ягоса;
  • Фернандо Падилья против Кайла Нельсона;
  • Роман Копылов против Джоша Фремда.

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1 комментарий

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Крокодила гены
Валя заберёт своё. За Валю с детства.
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