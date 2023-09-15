Взвешивание UFC Noche: Грассо и Шевченко показали одинаковый вес
В ночь на 17 сентября в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Noche, в главном событии которого на кону будет стоять титул в наилегчайшем весе между Алексой Грассой и Валентиной Шевченко.
За сутки до турнира прошла традиционная процедура взвешивания:
- Алекса Грассо (56,47 кг) против Валентины Шевченко (56,47 кг);
- Кевин Холланд против Джека Деллы Маддалены;
- Рауль Росас против Терренса Митчелла;
- Дэниел Зеллхубер против Христоса Ягоса;
- Фернандо Падилья против Кайла Нельсона;
- Роман Копылов против Джоша Фремда.
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