Взвешивание UFC Noche: Грассо и Шевченко показали одинаковый вес

В ночь на 17 сентября в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Noche, в главном событии которого на кону будет стоять титул в наилегчайшем весе между и .

За сутки до турнира прошла традиционная процедура взвешивания:

Алекса Грассо (56,47 кг) против Валентины Шевченко (56,47 кг);

против Джека Деллы Маддалены;

Рауль Росас против Терренса Митчелла;

Дэниел Зеллхубер против Христоса Ягоса;

Фернандо Падилья против Кайла Нельсона;

Роман Копылов против Джоша Фремда.

Четыре ошибки, которые должна исправить Валентина Шевченко. По-другому пояс UFC не вернуть

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