Канело: «Мой пятилетний сын хочет стать боксером. Посмотрим, что он скажет после первого пропущенного удара»

Сауль Альварес признался, что его сын хочет стать боксером.

«Моему сыну Адьелю пять лет. Он говорит, что хочет стать боксером, потому что чувствует себя бойцом. Он спросил меня, когда сможет подраться в Лас-Вегасе. Посмотрим, понравится ли ему бокс после первого пропущенного удара», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес.

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