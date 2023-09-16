Канело: «Мой пятилетний сын хочет стать боксером. Посмотрим, что он скажет после первого пропущенного удара»

Теги Сауль Альварес бокс Бокс/MMA/UFC

Сауль Альварес признался, что его сын хочет стать боксером.

«Моему сыну Адьелю пять лет. Он говорит, что хочет стать боксером, потому что чувствует себя бойцом. Он спросил меня, когда сможет подраться в Лас-Вегасе. Посмотрим, понравится ли ему бокс после первого пропущенного удара», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес.

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1 комментарий

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Oleg Olegov
Сын Канело: Хочу стать боксёром.
Сын Канело после первого пропущенного удара: Хочу стать боксёлом.
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+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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