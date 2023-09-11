Джермелл Чарло: «Думаю, что смогу нокаутировать Канело. Я умею наносить невидимые удары»

Теги Сауль Альварес бокс Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Джермелл Чарло заявил, что может нокаутировать Сауля Альвареса.

«Я думаю, что смогу нокаутировать Канело. У меня есть все для этого. Я умею наносить невидимые удары и выбрасываю много разных необычных панчей. Бью сильно, но непредсказуемо, что и отличает меня от других боксеров. Я отрабатывал эти удары годами. Думаю, что один из них достанет Канело», – заявил абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло.

Напомним, что Сауль Альварес и Джермелл Чарло подерутся 30 сентября в Лас-Вегасе (США).

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