Джермелл Чарло: «Думаю, что смогу нокаутировать Канело. Я умею наносить невидимые удары»

Джермелл Чарло заявил, что может нокаутировать Сауля Альвареса.

«Я думаю, что смогу нокаутировать Канело. У меня есть все для этого. Я умею наносить невидимые удары и выбрасываю много разных необычных панчей. Бью сильно, но непредсказуемо, что и отличает меня от других боксеров. Я отрабатывал эти удары годами. Думаю, что один из них достанет Канело», – заявил абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло.

Напомним, что Сауль Альварес и Джермелл Чарло подерутся 30 сентября в Лас-Вегасе (США).

Джермелл Чарло: «Ковалев – крупнейшая победа в карьере Канело»

Теренс Кроуфорд: «Я против Канело – самый большой бой в боксе»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS